Todd Boehly veut tout rebâtir à Chelsea !

Encore battu cette semaine sur la pelouse de Fulham (2-1), Chelsea va de désillusion en désillusion cette saison. Actuellement 10ème au classement, force est de constater que Graham Potter n'a pas encore trouvé la recette magique pour redresser le club londonien, qui se trouve dans une situation bien délicate. Avec 10 points de retard sur le top 4, une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine semble d'ores et déjà inaccessible, à moins d'un miracle en Premier League ou en C1.

De nombreux joueurs poussés vers la sortie

Et cette situation commence à agacer Todd Boehly, propriétaire du club. Lui qui avait mis à la porte Tuchel en début de saison s'apprête à faire de nouveaux choix forts puisqu'à en croire The Telegraph, l'homme d'affaires américain veut faire un grand ménage dans son effectif. Ainsi, des cadres comme Azpilicueta, capitaine du club et Jorginho, libre en juin prochain, sont invités à quitter le navire dès cet hiver. De même pour Ziyech, Havertz et Pulisic, arrivés plus récemment mais qui ne donnent pas entière satisfaction. Boehly veut donc repartir sur de nouvelles bases, avec un effectif jeune et tourné vers l'avenir. Lui qui a connu un premier échec dans le dossier Enzo Fernandes ne compte pas s'arrêter là. Chelsea, qui a déjà verrouillé Nkunku pour la saison prochaine, espère convaincre Marcus Thuram, mais également Noni Madueke (PSV Eindhoven) ou encore Moises Caicedo (Brighton) pour repartir à zéro. En attendant ces prochaines heures l'arrivée de Mykhaylo Mudryk (Shakhtar) pour près de 100 millions d'euros !