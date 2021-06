Chelsea vient d'annoncer ce vendredi la prolongation de contrat de son défenseur central Thiago Silva. L'ancien parisien s'est mis d'accord avec le club londonien pour activer l'option d'une saison supplémentaire. "Le nouveau contrat de Thiago Silva durera jusqu'à la fin de la saison 2021/22, lorsque Chelsea cherchera à défendre sa couronne européenne ainsi qu'à remporter les trophées nationaux. L'expérience de Thiago Silva sera vitale sur les deux fronts", précise le communiqué du club.

Agé de 36 ans, le Brésilien a rejoint Chelsea l'été dernier et a disputé 34 rencontres (2 buts), toutes compétitions confondues et a surtout remporté sa première Ligue des Champions, contre Manchester City (1-0). "Lorsque nous avons fait venir Thiago Silva l'été dernier, nous savions que nous ajoutions un joueur de classe mondiale à l'équipe. Thiago a montré à tout le monde son immense qualité et a eu une énorme influence sur et en dehors du terrain pour nous", ajoute la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia.

Thomas Tuchel et Thiago Silva ne sont pas les seuls à avoir prolongé à Chelsea. Ce vendredi, le récent vainqueur de la Ligue des Champions a également officialisé la prolongation du bail d'Olivier Giroud du côté de Stamford Bridge. L'attaquant est désormais lié à Chelsea jusqu'en 2022. La levée d'une option de prolongation de contrat pour l'ancien joueur d'Arsenal a été décidée en avril dernier, précise le club sur son site officiel.

Un élément "crucial" dans les grands moments de Chelsea



Meilleur buteur des Blues en Ligue des Champions cette saison avec 6 réalisations en 8 matches, Giroud était très courtisé par l'AC Milan et sa possible arrivée avait été validée par Zlatan Ibrahimovic. Le club lombard devra donc très certainement se tourner vers une autre piste afin de renforcer son attaque dans le but de performer lors du prochain exercice.



Marina Granovskaia, elle, s'est montrée ravie de cette prolongation. "Olivier a été un élément crucial de tant de grands moments pour ce club, de sa contribution à notre victoire en FA Cup en 2018 à l'inscription de 11 buts sur le chemin de la victoire en Ligue Europa en 2019. Il a continué à marquer des buts importants, et nous n'oublierons jamais son effort contre l'Atletico Madrid sur le chemin de la victoire en Ligue des Champions cette saison. Avec tant de choses à jouer, il n'y avait qu'une seule décision que nous pouvions prendre lorsque nous avons exercé l'option de prolonger son contrat en avril", a détaillé la directrice des Blues.