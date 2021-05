Thiago Silva bientôt récompensé

Thiago Silva s'est lâché concernant le PSG après la demi-finale victorieuse de son équipe de Chelsea mercredi soir, face au Real Madrid. L'ancien défenseur parisien a semble-t-il fait le bon choix en quittant Paris pour Londres, lui qui devrait bientôt être récompensé par la direction de Chelsea pour ses services rendus cette saison, selon le toujours très bien informé Fabrizio Romano.

Chelsea are working to complete the agreement soon and keep Thiago Silva also for the next season, confirmed. The board, Thomas Tuchel and everyone in the club is so happy with Thiago on and off the pitch. 🔵⏳ Chelsea offrirait un an de bail en plus au très expérimenté international brésilien, qui avait évoqué son départ du PSG mercredi soir : "Ce n'est pas une revanche, le club a fait son choix de me laisser partir et de dégager Tuchel aussi. C'est difficile à expliquer mais c'est leur choix, c'était triste pour moi mais le plus important maintenant, c'est d'être heureux ici avec Chelsea, a confié Thiago Silva à RMC. Gagner la Ligue des Champions est toujours notre rêve."