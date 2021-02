À

📰 Sunderland AFC today received approval from the @EFL for Kyril Louis-Dreyfus to acquire a controlling interest in the club, signalling the start of a new era on Wearside.

Louis-Dreyfus also becomes the club’s new Chairman with immediate effect.



— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 18, 2021

"Apporter un succès durable sur le long terme au club"

Black Cats

L'actionnaire minoritaire a expliqué les raisons de ce choix porté sur le jeune homme de 23 ans : "Je suis ravi d'accueillir Kyril Louis-Dreyfus au sein du club en tant que nouveau président et actionnaire majoritaire. L’engagement, la perspicacité et l’intégrité de Kyril nous ont convaincus d’accepter sa proposition. Sa vision et son désir de ramener le succès à Sunderland étaient évidents dès le départ et sa candidature est celle qui, selon nous, donne au club les meilleures chances de succès et de durabilité à long terme", a-t-il justifié.

seulement 23 ans, Kyril Louis-Dreyfus vient de franchir une étape importante dans sa carrière.. Ce jeudi, la Football League a validé son rachat de la majorité des parts du club anglais. Bien évidement, le fils de Robert Louis-Dreyfus a exprimé une joie très forte suite à cette nouvelle."Je voudrais remercier Stewart (Donald, actionnaire minoritaire), le board et la Football League pour leur clairvoyance et leur soutien pendant ce processus.. Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre excitant dans l'histoire de Sunderland et même si le panorama actuel du football promet de nombreux défis à relever, je crois qu'ensemble, nous pouvons calmer la tempête actuelle et poser de solides fondations pour apporter un succès durable sur le long terme au club", a indiqué Kyril Louis-Dreyfus, dans des propos publiés sur le site officiel des