Sunderland change d’entraîneur

Actuel sixième de League One, le troisième échelon anglais, Sunderland, qui reste sur une défaite sur la pelouse de Lincoln City samedi (2-0), change de tête.

Les dirigeants des Black Cats ont décidé de se séparer de leur entraîneur, l’Ecossais Jack Ross, arrivé sur le banc en mai 2018 et qui avait raté de peu la montée en Championship la saison dernière.

C’est son désormais ex-adjoint James Fowler qui va assurer l’intérim mardi face à Grimsby Town, pour le compte de l’EFL Trophy.

#SAFC announce this afternoon that it has terminated the contract of manager Jack Ross.



