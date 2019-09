Sterling candidat au Ballon d'or, selon Ince

Le récent succès de Virgil van Dijk pour le trophée UEFA du meilleur joueur de la saison a relancé le suspense concernant l'attribution du Ballon d'or 2019.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, défaits l'an dernier par Luka Modric, pourraient encore voir le trophée leur échapper. Le défenseur néerlandais fait partie des favoris, mais Paul Ince, l'ancienne star de Manchester United et de la sélection anglaise, pense à un autre joueur. "Je pense que Raheem Sterling fait partie des candidats crédibles. Il a beaucoup marqué avec Manchester City et remporté de nombreux titres", a-t-il expliqué auprès de Paddy Power.

La prestigieuse distinction sera remise au début du mois de décembre.