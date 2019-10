Southgate prend la défense de Maddison, aperçu au casino

Excellent depuis plusieurs mois avec Leicester, James Maddison se retrouve au cœur d'une polémique en Angleterre. Le n°10 des Foxes a en effet été aperçu au casino alors que l'équipe nationale jouait en même temps en République tchèque, une rencontre pour laquelle il a déclaré forfait en raison... d'un virus.

Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, s'est montré plutôt compréhensif envers son joueur. "Une fois qu'un joueur a été libéré par l'équipe, c'est à lui de voir comment il occupe son temps libre, a expliqué l'ancien défenseur central. Je pense que James aura appris que quand vous être engagé avec l'équipe nationale, les projecteurs sont braqués sur vous, et notamment sur votre vie privée. Cela fait partie de la fonction."

James maddison spotted in a Leicester casino at the same time England took on Czech republic, he pulled out of the squad because apparently he was ill pic.twitter.com/FjEWbTWq31