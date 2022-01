La série de 12 victoires consécutives en championnat de Manchester City a pris fin samedi avec le match nul 1-1 à Saint Mary's contre Southampton. Les choses se sont tendues vers la fin du match, Jack Grealish (Manchester City) et Oriol Romeu (Saints) ayant une discussion animée sur le terrain après que le milieu de terrain de Southampton a accusé l'international anglais de plonger.

L'accusation de Romeu sur Grealish

Les deux hommes ont dû être calmés par l'arbitre Simon Hooper, et l'entraîneur de Southampton Ralph Hasenhuttl a déclaré que Grealish avait attendu Romeu dans le tunnel après le coup de sifflet final. "Grealish l'attendait dans le tunnel à cause de certaines choses qui se sont passées en dehors du terrain", a déclaré Hasenhuttl à Sky Sports. "Mais ce n'est pas là pour les caméras, ils en ont parlé, tout va bien". Malgré ses deux points perdus, l'équipe de Pep Guardiola reste confortablement installée en tête du classement de la Premier League, avec neuf points d'avance sur Liverpool qui a un match en retard.