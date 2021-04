Son et Kane rendent hommage à Mourinho

Harry Kane et Son Heung-min se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à José Mourinho après son limogeage de Tottenham. Mourinho a été nommé successeur de Mauricio Pochettino en novembre 2019, mais a été limogé lundi, les Spurs s'étant effondrés au septième rang de la Premier League et ont vu leurs chances de se qualifier pour la Ligue des Champions diminuées davantage par leur sortie de la Ligue Europa.

Thank you for everything Boss. A pleasure to have worked together. I wish you all the best for your next chapter. pic.twitter.com/n3MLECMdC1

— Harry Kane (@HKane) April 19, 2021