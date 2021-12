Depuis son entrée fracassante dans le paysage du foot mondial à l'hiver 2017, Kylian Mbappé ne cesse d'éblouir les observateurs. Champion du monde à 19 ans, le prodige de Bondy construit sa légende à vitesse grand V en empilant les buts et les records avec une précocité inédite. Avant de briller avec les Bleus et de faire les beaux jours du Paris Saint-Germain, l'attaquant a éclos sur le Rocher, où ses anciens coéquipiers de l'AS Monaco n'ont rien oublié de ses premiers exploits.

Bernardo Silva : "Je savais que Kylian Mbappé était différent dès le début"

Lorsque Mbappé s'est présenté à l'Europe, Bernardo Silva était l'un des (autres) hommes forts d'une équipe de Monaco flamboyante, aux côtés de Radamel Falcao ou encore Thomas Lemar. Le classieux Portugais a expliqué que le phénomène avait déjà bluffé tout le monde dès ses premiers pas au sein de l'effectif pro. « Je savais que Kylian Mbappé était différent dès le début », a lancé le milieu offensif de Manchester City dans des propos accordés à CBS. «Normalement, quand on a seize ans, on a un peu peur des plus grands. Lui, il s'approchait des défenseurs et les tuait (en les dribblant, ndlr)... ». Une simple anecdote qui dit tout du talent et la personnalité de Kylian Mbappé.