Des paroles et des actes. Sadio Mané n'oublie pas d'où il vient. L'international sénégalais a assisté ce dimanche dans son village natal de Bambaly à l'inauguration du centre de santé entièrement financé par ses soins. D'un montant de 350 millions de FCFA (plus de 500.000 euros, ndlr), cette infrastructure médicale illustre l'engagement du joueur de Liverpool en faveur de sa terre natale. Ce centre de santé vient en effet s’ajouter au lycée de Bambaly, érigé lui aussi sur financement de l’attaquant des Lions, et va polariser plus de 34 villages.



"Cet hôpital est obtenu grâce à vous et pour vous la population de Sédhiou", a lancé le capitaine des Lions de la Teranga, qui avait été reçu le 11 juin par le chef de l'Etat Macky Sall. Et ce n'est pas fini : le bienfaiteur Mané et ses partenaires (qui incluent notamment le Groupe La Poste, Air Sénégal, Senelec et Casa eau) comptent réaliser d’autres infrastructures, parmi lesquelles un bureau de poste et une station d'essence, avec pour objectif de désenclaver cette région pauvre et enclavée de Moyenne-Casamance, dans le sud du pays. Après les recadrages subis suite à ses déclarations sur l'état de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès, Sadio Mané ouvre ainsi une nouvelle séquence plus positive dans cette intersaison.