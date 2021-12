Voilà une blessure qui tombe au plus mauvais moment pour Ismaïla Sarr. Sorti en cours de match, le 20 novembre dernier contre Manchester United en Premier League, l'attaquant sénégalais sera éloigné des terrains pendant un mois au moins. « Ismaïla Sarr souffre d'une blessure aux ligaments du genou qui nécessitera une nouvelle analyse dans environ un mois – après quoi le club publiera une mise à jour sur son état. D'ici là, il continuera d'être suivi et évalué par l'équipe médicale du club », a indiqué les Hornets dans un communiqué officiel.

Watford privé d'un de ses buteurs

L'entraîneur Claudio Ranieri a abordé le sujet en conférence de presse. « Bien sûr que c’est très dur, mais j’ai de bons joueurs et aussi à Leicester nous avons bien joué. Nous devons continuer dans cette voie. Je sais qu’Ismaïla Sarr est très important pour nous, mais nous devons continuer sans lui », a déclaré le technicien italien, qui se voit là privé de l'un de ses trois meilleurs réalisateurs (5 buts pour l'ancien Rennais, comme pour le Norvégien Joshua King et le Nigérian Emmanuel Dennis).

Que décidera Aliou Cissé ?

Cette absence d'un mois minimum vient semer un certain doute sur la participation d'Ismaïla Sarr à la prochaine CAN. Si son retour aux terrains se passe dans les délais habituels pour ce type de blessure, l'ailier pourrait être opérationnel pour le deuxième tour de l'épreuve. Titulaire incontestable aux yeux d'Aliou Cissé, l'ancien de Génération Foot a inscrit 4 buts sur les 8 matchs joués par les Lions de la Teranga durant l'année 2021. Un apport tel que son sélectionneur, déjà privé de Krépin Diatta, pourrait être amené à prendre le risque (calculé) de coucher le nom d'Ismaïla Sarr sur sa liste pour la phase finale au Cameroun. Le point médical promis par Watford pour la fin du mois sera donc suivi avec attention non seulement à Londres mais aussi à Dakar.