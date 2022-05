Ancien attaquant et ancien sélectionneur du Sénégal, Amara Traoré garde un regard aiguisé sur les Lions de la Teranga, et en particulier leur actuel meilleur joueur, Sadio Mané (Liverpool). « La CAN, c’était comme un fardeau. Il faut s’attendre à le voir performer parce qu’il a gagné en expérience et en assurance. Aujourd’hui, il essaie beaucoup de choses, il est sûr de son football », a salué l'ex-buteur de Metz et de Gueugnon, interrogé par l'Agence de presse sénégalaise (APS). Celui qui participa à l'épopée du Mondial 2002 revient également sur le recentrage de son compatriote depuis l’arrivée de Luis Diaz à Liverpool.

« Un bonus pour les Lions »

« Sadio Mané n’est pas un footballeur qui peut être fixé, il n’est jamais meilleur que quand il est en mouvement. Dans la nouvelle configuration, [il] a la latitude de bouger sur tout le front de l’attaque. Il devient chirurgical quand il part du côté gauche comme (mardi), quand il mettait le troisième but de son équipe contre Villarreal », a poursuivi l’actuel actuel président de la Linguère de Saint-Louis, avant de conclure. « C’est une nouvelle piste de réflexion pour la sélection nationale où il a déjà joué en meneur de jeu. C’est un bonus pour les Lions, en perspective de la prochaine Coupe du monde. »