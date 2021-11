Saul à Chelsea, d’étranges détails dévoilés

Saúl n'a pas la vie facile à Chelsea. Le milieu de terrain a demandé à quitter l'Atlético de Madrid pendant l'été et son souhait a été exaucé le dernier jour de la fenêtre des transferts. Il s'est engagé dans une opération à trois, rejoignant Chelsea tandis qu'Antoine Griezmann quittait Barcelone pour retourner à l'Atlético et que Luuk de Jong finissait au Camp Nou.

Une faveur de l'agent du joueur

L'affaire a été conclue en quelques heures et Saúl a rejoint les champions d'Europe mais n'a pas réussi à s'intégrer et à trouver sa place. Il n'a totalisé que 47 minutes de temps de jeu en Premier League, moins d'une demi-heure en Ligue des champions et sa seule consolation a été de participer à la Carabao Cup de l'EFL, la moins prestigieuse des coupes nationales que les grands clubs ont tendance à utiliser pour donner de l'expérience aux jeunes.

Saúl ne figure pas du tout dans les plans de Tuchel et ce n'est pas surprenant si l'on considère les récents rapports de l'émission Carrusel Confidential de la Cadena SER. Ils affirment que l'entraîneur allemand n'a pas demandé sa signature et que Chelsea n'avait pas le joueur espagnol sur sa liste de renforts. Chelsea n'aurait accepté de prendre Saúl que pour rendre service à l'agent du joueur, Jonathan Barnett. Ce n'est pas la version donnée par l'entourage proche de Saúl, qui affirme que le joueur était une demande expresse de Peter Cech.