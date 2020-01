Alors qu'un Manchester City laborieux s'était imposé contre Everton et que Leicester l'avait emporté à Newcastle, les Reds étaient de sortie ce jeudi soir contre Sheffield. Et comme on pouvait s'y attendre, les Merseysiders,, ont de nouveau brassé les trois points grâce à leurs redoutables attaquants.Van Dijk envoyait un long ballon sur le flanc gauche qui parvenait à Robertson. Ce dernier centrait pour Salah, qui ne se privait pas pour pousser le cuir au fond pour l'ouverture du score. Henderson, le portier des visiteurs, se signalait quelques instants plus tard sur une volée de l'Égyptien qu'il sortait magistralement. Les Reds ne parvenaient cependant pas à faire fructifier leur domination en marquant un second but qui les aurait mis à l'abri et rentraient aux vestiaires avec une trop courte avance au vu de la physionomie de la rencontre.. Robertson servait Mané. Le Sénégalais combinait avec Salah avant de tromper Henderson en deux tentatives. Les Reds n'étaient pas rassasiés pour autant et continuaient d'exercer une grosse pression sur les cages des visiteurs. À un quart d'heure de la fin, Mané butait de nouveau sur Henderson. Mais plus rien ne sera marqué et les Reds, toujours intraitables, enchaînent après une performance des plus maîtrisées.