Roy Keane : « Anthony Martial n’est pas assez bon pour Manchester United »

Dimanche, Manchester United n’a pas été assez consistant pour accrocher Liverpool une deuxième fois cette saison. Les Reds se sont logiquement imposés (2-0) mais ont attendu la dernière action de la rencontre pour se mettre à l’abri grâce à Mohamed Salah. Entre temps, les Red Devils ont eu quelques cartouches pour arracher le nul. Dont une pour Anthony Martial, qui s’est parfaitement appuyé sur Andreas Pereira avant de trop forcer une frappe dans une position idéale dans la surface, à l’heure de jeu. Ce qui lui a valu de vives critiques de la part de l’ancien milieu de terrain mancunien Roy Keane. Keane : « Martial n’a aucune excuse »

« Les grands buteurs marquent dans les grands moments mais son raté résume sa carrière à Manchester United, a lâché celui qui est consultant pour Sky Sports. C’est excellent dans la construction mais il doit cadrer. Il n’a aucune excuse (…) Les supporters se souviennent des grands buteurs quand ils trouvent leur cible et marquent et c’est pour cela que ce mec n’est pas assez bon pour Manchester United ». Des propos salés et, semble-t-il, démesurés tant le Français a été le seul élément offensif à exister côté mancunien. Mais l’amertume de Roy Keane n’est pas une nouveauté.