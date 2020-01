Romelu Lukaku : « Mourinho n’avait pas les bons joueurs à Manchester United »

Romelu Lukaku fait actuellement les beaux jours de l’Inter Milan. Mais, avant d’atterrir en Lombardie, le puissant attaquant belge a connu un passage à Manchester United. Un séjour à Old Trafford qui a été mi-figue, mi-raisin malgré des statistiques tout à fait acceptables (42 buts en 96 rencontres disputées). Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde ne retient cependant que du positif de cette aventure de deux ans chez les Red Devils. Il se rappelle notamment de ce qu’il a appris sous les ordres de José Mourinho.

Lukaku place Mourinho parmi les meilleurs

C’est le coach portugais qui avait poussé Lukaku à quitter Chelsea en 2012 alors qu’il avait à peine 19 ans. Un épisode qui aurait pu rendre les retrouvailles entre les deux hommes compliquées, mais chacun a finalement mis de l’eau dans son vin. Et, au bout du compte, le meilleur buteur de la sélection belge garde un bon souvenir de sa collaboration avec le Special One. Dans un entretien accordé à Sky Sports, il a déclaré d'ailleurs que si ce dernier a échoué à MU c’est parce qu’il n’a pas eu les armes nécessaires à sa disposition. « Les coaches qui ont su tirer le meilleur de moi ? Je pense à Roberto Martinez, Ronald Koeman et aujourd’hui Antonio Conte. Et je citerai aussi José Mourinho. S'il avait eu les joueurs qu'il voulait (à Manchester United), il aurait fait mieux que ce que nous avons fait », a-t-il confié. Une déclaration à laquelle le technicien lusitanien, aujourd’hui en charge des Spurs, ne restera certainement pas insensible.