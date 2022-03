Roman Abramovich victime d’un empoisonnement ?

Parmi les dommages collatéraux provoqués par l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine le 24 février dernier, de nombreux oligarques russes ont été sanctionnés et leurs avoirs gelés par l'Union européenne et certains autres pays. Au nombre de ceux-ci, Roman Abramovich n'a pas échappé à la règle et le propriétaire de Chelsea a dû mettre son club en vente. En parallèle, il a participé à des négociations de paix en se déplaçant notamment en Ukraine. C'est à ce moment qu'il aurait montré des signes faisant penser à un possible empoisonnement.

Comme le relate le Wall Street Journal, Roman Abramovich et deux autres négociateurs quant à eux d'origine ukrainienne, auraient été empoisonnés, au début du mois de mars. Ils ont alors développé des symptômes de type larmoiements douloureux et constants, et leur peau s'est mis à peler au niveau du visage et des mains.

L'Ukraine accuse

Pour autant, les experts occidentaux chargés d'examiner les individus ont indiqué qu'il leur était difficile d'affirmer que les symptômes constatés était bel et bien causés par une arme chimique. Sans toutefois écarter l'hypothèse. Roman Abramovich et les deux négociateurs ont vu leurs douleurs aller en diminuant au fur et à mesure des jours et des semaines. Les Ukrainiens ont quant à eux pointé Moscou du doigt, en l'accusant d'avoir tenter de mettre à mal le processus de négociation.