Reprise de la Premier League : Un gardien testé positif au Coronavirus

Un frein pour la reprise du championnat anglais ? Alors que le projet Restart entame une semaine charnière pour reprendre la Premier League en juin (le 12 au plus tôt), la dernière batterie de tests effectuée la semaine dernière révèle que 2 joueurs sont positifs au Coronavirus. Il s'agit d'un anonyme et du gardien de Bournemouth Aaron Ramsdale, qui s'est confié au Sun.

996 individus testés pour le deuxième tour, 2 positifs

Le portier fait partie des 996 joueurs et membres de clubs professionnels a avoir été testé la semaine passée, il est asymptomatique et devra s'isoler pendant sept jours. "C'est un choc. Je n'ai été en contact avec personne et je l'ai attrapé. Quand tu suis les règles et que tu es seulement allé au magasin, c'est effrayant". Plusieurs joueurs ont émis des réserves ou des craintes quant à un retour à la compétition, comme le capitaine de Watford Troy Deeney et N'golo Kanté.

Les clubs voteront ce mercredi pour ou contre la reprise des entraînements avec contacts. À noter que les résultats de la troisième phase de tests seront dévoilés également dès demain.