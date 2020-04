Rennes : Maouassa a la cote en Premier League

Maouassa ne veut pas se précipiter

En 2015,lorsque Zinedine Zidane, alors entraîneur de la Castilla, souhaitait voir le jeune joueur rejoindre les rangs de l’équipe réserve de la Casa Blanca. Cependant, le jeune joueur avait préféré conclure sa formation dans son club formateur, l’AS Nancy Lorraine. Désormais du côté du Stade Rennais, le latéral gauche s’épanouit complètement cette saison.. Et selon les informations du quotidien L’Équipe, Faitout Maouassa, serait sur les tablettes de Newcastle et de Manchester United.Avec son profil, Faitout Maouassa pourrait s’adapter parfaitement en Premier League. En plus de ça, il ne resteau joueur qui n’a toujours pas prolongé son engagement avec le club breton. Newcastle, qui est en passe d’être racheté, pourrait faire du jeune latéral gauche l’une de ses recrues phares de l’été. Du côté de Manchester United, on chercherait, seul spécialiste du poste dans l’effectif mancunien. Néanmoins, le quotidien sportif français nous indique aussi queà l’issue de la saison. En effet, la possibilité de disputer la prochaine Ligue des Champions avec le Stade Rennais séduit le joueur.