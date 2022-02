Les Blaugrana ont un concurrent de taille dans leur quête de l'attaquant suédois Alexander Isak. Arsenal, club phare de Premier League, a déjà contacté son camp et prépare un transfert estival, même s'il n'envisage pas de payer sa clause libératoire de 80 millions d'euros.

Isak est très cher



Mikel Arteta estime qu'Isak est l'homme idéal pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, qui a rejoint le FC Barcelone en janvier, et Alexandre Lacazette, qui devrait partir cet été. Mais le désir du joueur est de rester en Espagne et de rejoindre la Catalogne.



Isak est estimé à 40 millions d'euros par Transfermarkt, mais le fait qu'il ait un peu plus de mal à marquer cette saison pourrait signifier que la Real est plus flexible en termes de prix. Le joueur de 22 ans a marqué quatre buts en Liga et trois en Europa League.