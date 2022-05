Au cœur d’une saison exceptionnelle sur le plan personnel, Karim Benzema a dû recevoir beaucoup de compliments. Et ceux auxquels il doit être le plus sensible émanent très certainement des joueurs qu’il a affrontés et en particulier les défenseurs adverses.

« La compréhension de jeu de Benzema est incroyable »

Un certain Antonio Rüdiger vient de lui rendre un très bel hommage. L’ayant affronté en Ligue des Champions cette saison, l’Allemand a été impressionné par plusieurs aspects de son jeu. Il est également admiratif de son caractère. Et il ne s’est pas privé pour dire tout ça publiquement. Dans un entretien au média DAZN, il a confié : « Depuis combien de temps est-il à Madrid maintenant, 12 ans ? Cela veut tout dire. Il a aussi connu des bas et des moments où il voulait vraiment partir, mais il est resté et cela montre à quel point son caractère est fort. Il y a aussi la chose avec l'équipe nationale française : Il n'est plus appelé et entre-temps, il remporte quatre Ligues des champions. Chapeau pour ce qu'il accomplit ! Depuis que Cristiano Ronaldo est parti, on voit sa vraie valeur. Pour moi, il est actuellement le meilleur attaquant. Il a tout, sa compréhension du jeu est incroyable. »



Rüdiger pourrait avoir l’honneur d’évoluer dans la même équipe que Benzema à partir de la saison prochaine. L’ancien de l'AS Rome est fortement pressenti pour s’engager en faveur du Real dans le cadre d’un transfert libre dès cet été. Si c’est le cas, il pourra alors voir au quotidien tout le talent que regorge le génie tricolore. Un génie auquel on promet d’ailleurs fortement le prestigieux Ballon d’Or à l’issue de la saison.