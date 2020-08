Racisme - Evra : "Le silence est un crime. On ne peut plus se taire"

vra



Evra aborde l'éducation des parents envers les enfants

J'ai reçu des morceaux de bananes et entendu des cris de singes pendant que je jouais. Mais cela m'a rendu plus fort. Après quelques années, j'ai été acheté par Monza en Serie B. Ils avaient un autre joueur noir et l'appelaient Nero (noir en italien). Quand quelqu'un m'a crié: 'Hé, Nero, passe le ballon', j'ai arrêté de jouer. J'ai dit: 'Tu sais que ma mère m'a donné un nom. Patrice. Si tu m'appelles Nero, je t'appellerai 'bianco di Merda' Blanc de merde. Personne ne m'a rappelé Nero. Certaines personnes n’ont pas ce courage. Nous devons donc les encourager à être courageux", a-t-il assuré.

Dans une longue interview accordée au Guardian, Patrice Ea abordé le thème du racisme survenu lors de sa carrière. Désormais âgé de 39 ans, il a pris un certain recul sur les événements passés. Et l'ancien joueur de Manchester United, de la Juventus Turin ou encore de l'Olympique de Marseille estime que le silence n'est plus option dans les temps actuels.a jugé le natif de Dakar.Il a notamment illustré le racisme par une anecdote lors de ses débuts. "Suite aux nombreuses initiatives après la mort de George Floyd aux États-Unis, Evra a indiqué qu'il était important que les parents veillent sur l'éducation des enfants.a jugé l'ancien latéral des Bleus.