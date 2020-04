Quand Cantona débutait à MU

Le nez de Ferguson

Troisième match, premier but

Une spécificité française ? Avant N’Golo Kanté, vainqueur de la Premier League avec Leicester en 2016 puis sous le maillot de Chelsea la saison suivante, un seul joueur de champ avait réussi pareille performance dans le championnat anglais : Eric Cantona. Sacré avec Leeds en 1992, il avait ensuite été titré en 1993 avec Manchester United. Où il est surnomméet jouit toujours d’une popularité assez phénoménale.Un club qu’il a rejoint en novembre 1992, alors qu’il était arrivé en janvier à Leeds.L’une de ses nombreuses sorties iconiques a d’ailleurs été faite à Leeds, lorsqu’il s’était adressé aux supporters pendant la célébration du titre de champion dans les rues de la ville :("Je vous aime. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime"). Mais la lune de miel n’avait pas duré, "Canto", en conflit avec son entraîneur Howard Wilkinson, demandant son transfert à l’automne. Et alors que le président de Leeds avait appelé son homologue de Manchester United pour se renseigner sur un joueur (Denis Irwin), les Red Devils allaient profiter de l’occasion.le 26 novembre 1992.Et c’est le 6 décembre 1992 qu’il a effectué ses grands débuts avec MU, lors d’un derby contre City à Old Trafford. Il était entré en cours de jeu, mais sans se signaler particulièrement. Titularisé pour la première fois quelques jours plus tard contre Norwich, il réussissait à ouvrir son compteur lors de son troisième match, à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de Chelsea. Quatre minutes après l’ouverture du score de David Lee pour les Blues (67),, inscrivant le premier de ses 82 buts avec le club mancunien. Une équipe en difficulté lors de son arrivée, mais qui allait ensuite s’incliner seulement deux fois cette saison-là avec Cantona, grand artisan du premier titre de champion de Manchester United depuis 26 ans. La légende était en marche…