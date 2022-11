La Ligue 1 n'est pas le seul championnat à éprouver les pires difficultés à retenir ses meilleurs joueurs. Aux Pays-Bas, l'Ajax est régulièrement "pillé" depuis des décennies. Son rival, le PSV Eindhoven, n'est pas non plus à l'abri.



Cody Gakpo, 12 buts et 15 passes décisives en 23 matches cette saison, attire les convoitises et cela lui plaît bien. L'ailier gauche néerlandais de 23 ans envisage un départ en juillet prochain pour passer un palier supplémentaire dans sa carrière.

Confirmer au Qatar

"Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City et Liverpool, oui, ce serait un honneur de jouer là-bas, a déclaré Gakpo au média NOS. Je pense qu'à la fin de cette saison, je serai prêt à franchir cette étape."



En attendant, il va tenter de briller avec les Oranje lors de la Coupe du Monde qui débutera dans une semaine.