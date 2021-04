Premier League : West Ham, quatrième, s'affirme

On attendait Everton en trublion jusqu'au bout dans la course à la Ligue des Champions, finalement c'est peut-être West Ham qui accompagnera Leicester au bal des surprises (si on peut encore considérer que les Foxes en sont une)... Alors que les hommes de Carlo Ancelotti étaient accrochés en début de soirée par Crystal Palace (1-1), Michy Batshuayi répondant en toute fin de match (86eme) à l'ouverture du score de James Rodriguez peu avant l'heure de jeu (56eme), les Hammers s'emparent bel et bien de la quatrième place grâce à leur nouveau succès sur le terrain de Wolverhampton (2-3).Jesse Lingard, prêté par Manchester United cet hiver, a encore été le symbole de l'équipe de David Moyes. D'abord auteur de l'ouverture du score rapide (6eme), il a réalisé un match très plein et n'a cessé de faire des différences, surfant sur son rappel en sélection anglaise. West Ham menait 3-0 en fin de première période, après deux autres buts de Fornals (14eme) et Jarrod Bowen (39eme, sur une passe décisive de Lingard). Les Wolves sont revenus juste avant la pause par Dendoncker (1-3, 44eme) puis par le jeune Fabio Silva (2-3, 68eme), mais ce sont donc bien les Londoniens qui s'ancrent en haut de tableau."Il faut maintenir cette concentration, on a des rendez-vous difficiles à venir mais les gars sont prêts, martèle Lingard pour Sky Sports. On doit travailler dur, c'est une super victoire." Au sein d'une concurrence féroce, West Ham mène un groupe de quatre équipes - et virtuellement cinq avec Everton, qui compte un match en retard - qui se tiennent en trois points. Dans l'ordre, il s'agit de Chelsea, Tottenham et Liverpool. Bon courage, mais ces Hammers ne semblent pas en manquer !