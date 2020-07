Premier League : Tottenham ramène le nul de Bournemouth

Bournemouth a cru réaliser l'exploit

Tottenham, opposé à Bournemouth ce jeudi en Premier League, est loin d'avoir offert son meilleur visage dans ce match assez délicat pour les joueurs dirigés par José Mourinho., qui a su effectuer une parade décisive peu avant la mi-temps dans un match rare en occasions franches. Servi devant la surface, Stanislas a su se mettre en position de frappe, mais celle-ci a été détournée sur sa ligne par Lloris. Dès la reprise José Mourinho a tenté d'impulser plus de dynamisme dans son onze, avec les entrées de Son et Ndombele.Si dans les premières minutes du second acte, un changement a été observé, très rapidement, le rythme a connu un creux. En lutte pour le maintien et 19ème au classement du championnat, Bournemouth a joué sa vie sur chaque duel face aux Spurs et a même cru vivre une immense joie à la 84ème minute quand il a inscrit un but. Cependant, King a été signalé en position de hors-jeu après avoir repris de la tête victorieusement un centre délivré par Stanislas. Cinq minutes plus tard, Wilson a aussi vu son but refusé alors que Bournemouth avait trompé Hugo Lloris. Une main d'un joueur de l'équipe locale a en effet déviée le ballon dans le but. De nouveau décisif, à la 96ème minute, Lloris a su sortir de façon prompte devant Wilson dans un duel qui aurait pu offrir les trois points de la victoire à un Bournemouth marqué par les regrets. José Mourinho peut dire merci à son capitaine pour le point du match nul avant le derby face à Arsenal, dimanche.