Loin de leur rythme soutenu de l'automne, les Spurs de Tottenham avancent cachés. Décevant huitième de Premier League, le club londonien avait l'occasion de se rapprocher du peloton des gros - à commencer par Liverpool et Chelsea, opposés un peu plus tard dans la soirée - en s'imposant dans un derby contre Fulham. Un adversaire modeste, englué dans les profondeurs du classement, que la bande à Mourinho a dompté sans brio.

Tottenham n'en mène pas large mais Alli reprend des couleurs

Cette équipe de Tottenham est toujours aussi poussive dans son expression collective. La bonne nouvelle, en revanche, c'est qu'elle peut à nouveau compter sur l'un de ses joueurs superlatifs. Revigoré par son fantastique retourné en Europa League, Dele Alli reprend des couleurs. L'international anglais a été décisif sur l'unique but du match d'une subtile reprise qu'Adarabioyo a déviée dans ses propres filets (0-1, 19e).



Malgré cet avantage, les Spurs se sont faits quelques frayeurs. Lloris a dû faire le job sur une tête bien claquée d'Anderson (52e) avant d'être soulagé quand M. Coote a refusé un but de Maja pour une main de Lemina (63e). Il y avait d'ailleurs un autre portier champion du monde à l'autre bout du pré. Alphonse Areola a évité le 2-0 face à Kane en fin de match (83e), sans que cela ne change rien. Tottenham n'en mène pas large, mais poursuit son redressement.