À chaque journée de Premier League son lot de matchs reportés. Particulièrement touché par la vague de Covid liée à l'apparition du variant Omicron, le championnat anglais ne cesse d'annuler des rencontres pour les remettre à plus tard. Maintenu par les dirigeants, le fameux Boxing Day qui se tient ce dimanche 26 décembre n'échappe pas à la règle avec trois matchs déjà reportés et un quatrième plus incertain que jamais.



Après Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford et Burnley-Everton, c'est désormais Tottenham-Crystal Palace qui est en sursis. Un sentiment d'incertitude renforcé par les déclarations de Patrick Vieira en conférence presse. L'entraîneur des Eagles a ainsi expliqué que les cas positifs s'étaient multipliés au sein de son groupe : "On espère que tout ira bien, mais quand on regarde le nombre de cas, on commence à s'inquiéter."



Plusieurs médias anglais ont de leur côté évoqué la possibilité d'un report du derby londonien, mais pour l'heure, ni les clubs, ni la Premier League n'ont communiqué officiellement sur le sort du match dont le coup d'envoi est prévu à 16h.