Premier League : Tottenham bétonne, Arsenal enchaîne

Everton - Tottenham : 0-0

La touche Antonio Conte se fait sentir d'entrée. Pour le premier match de l'entraîneur italien sur le banc des Spurs en Premier League, trois jours après les débuts en Ligue Europa (3-2 contre le Vitesse Arnhem), les Londoniens ont gardé leur cage inviolée sur le terrain des Toffees, en revenant dans l'urgence à un essentiel défensif pour ce déplacement compliqué. Et pourtant, Giovani Lo Celso est passé à un cheveu d'offrir la victoire d'un tir sur le poteau en toute fin de match (88eme).



Antonio Conte va désormais pouvoir laisser passer la trêve internationale pour s'installer un peu plus, même s'il ne lui sera pas évident de travailler puisque quasiment tous ses joueurs seront absents à cause de leurs départs dans leurs pays respectifs. Neuvièmes, les Spurs accueilleront Leeds pour la reprise, dans deux semaines.

Arsenal - Watford : 1-0

Preuve que tout va enfin bien chez les Gunners, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a été cette fois rattrapé par ses coéquipiers, et non l'inverse. Alors que le Gabonais a manqué un penalty en première période (36eme), c'est Emile Smith Rowe qui a débloqué la situation peu avant l'heure de jeu (56eme). "On a toujours cru en chacun de nous, on est juste restés en équipe et nous sommes une vraie famille", savoure le buteur du jour (pour Sky Sports).



Les joueurs de Mikel Arteta, qui prennent une bien inhabituelle cinquième place, ont eu chaud en fin de match, Joshua King ne parvenant pas à profiter d'une sortie manquée de Ramsdale (86eme). A noter qu'Alexandre Lacazette était titulaire pour la deuxième fois de suite, une première pour lui cette saison. Mais il enchaîne une quatrième rencontre sans but, toutes compétitions confondues (trois en Premier League).