Même en pleine période de fêtes, on joue au foot en Angleterre ! A l'occasion du traditionnel Boxing Day, Liverpool et Aston Villa faisaient leur grand retour en Premier League, après plus d'un mois de trêve suite à la Coupe du Monde. Un duel entre deux équipes aux objectifs opposés, qui a finalement tourné en faveur des Reds, même s'ils ont été bousculés (1-3).

Liverpool réussit son retour. Mohamed Salah avait d'abord ouvert le score après une splendide action collective (5ème), et Virgil Van Dijk avait doublé la mise une demi-heure plus tard d'une belle volée (37ème). En fin de match, le jeune Bajcetic (80ème) s'est offert le but de la victoire. Vaincus, les Villains ont eu le mérite de pousser en seconde période.

Pour son premier gros test sur le banc d'Aston Villa, Unaï Emery a tout de même donné du fil à retordre à Liverpool. Plus tranchants au retour des vestiaires, les coéquipiers de Boubacar Kamara ont multiplié les offensives, mais ont cruellement manqué de réalisme ce soir. Récompensé par le coup de tête de Watkins à l'heure de jeu (60ème), les hommes d'Emery n'ont pas réussi à égaliser, même s'ils l'auraient sans doute mérité. Avec les nombreuses opportunités manquées par Darwin Nunez dans le camp adverse, la partie a finalement été équilibrée, et c'est sans doute la qualité individuelle qui a fait la différence à Villa Park. Finalement, Liverpool s'offre un second succès à l'extérieur cette saison et remonte à la 6ème place. Aston Villa reste 12ème de Premier League.