Chelsea affrontait Fulham en match en retard de la 7ème journée de Premier League. Les Blues s'enfoncent dans la crise et se sont inclinés 2-1 dans le derby londonien. En début de rencontre, les Blues étaient bien rentrés dans leur rencontre, notamment grâce à un Joao Felix très actif pour sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs. Cependant, le Portugais a fait preuve d'un peu de maladresse dans le dernier geste et n'a pas permis à son équipe de prendre les devants pendant leur moment fort. De ce fait, les joueurs de Fulham en ont profité. L'ancien joueur de Chelsea, Willian, a marqué contre son ancien club à la 25ème minute après avoir profité d'une erreur de Chalobah.

En début de deuxième période, les Blues sont revenus avec de meilleures intentions. Kalidou Koulibaly a égalisé après un cafouillage sur un corner tiré par Mason Mount. Cependant, le manque de confiance de Chelsea s'est fait ressentir. Peu avant l'heure de jeu, la nouvelle recrue Joao Felix a été exclu et a laissé son équipe à 10. Fulham en a profité pour aller inscrire leur deuxième but du match. Andreas Pereira a servi Carlos Vinicius qui a offert les trois points à Chelsea. Au classement, Fulham pointe à la sixième place de la Premier League et n'a que quatre points de retard sur les places qualificatives de la Ligue des Champions. Chelsea s'enfonce dans la crise et est 10ème.