Premier League - Qui pour priver Liverpool du doublé ?

Man City (1,4)



Malgré les difficultés dans le jeu, Manchester City reste de loin le concurrent le plus crédible à Liverpool en vue d'un éventuel titre de champion. Par son expérience, déjà, ainsi que par son classement. Faux huitièmes, les Citizens sont virtuellement deuxièmes à un point de Liverpool (avec deux matchs en retard à rattraper). Enterrer l'équipe de Pep Guardiola, par définition, est impossible.



Man Utd (6,5)

3 - Scott McTominay est devenu le 1er joueur de l’histoire de la Premier League à marquer 2 fois dans les 3 premières minutes d’une rencontre. Folie. pic.twitter.com/64sjELOQYr

Tottenham (14)

A force de gagner, même à l'arraché, MU devient une troisième force de plus en plus logique en Premier League. L'apport d'Edinson Cavani, couplé aux confirmations Bruno Fernandes, Rashford et même Anthony Martial, rend cette équipe de plus en plus agréable. Son élimination en C1 lui soulage aussi le calendrier. En revanche, la faiblesse de sa défense est rédhibitoire pour voir encore plus haut.



En trois matchs, Tottenham a connu un sérieux coup d'arrêt après avoir été le concurrent n°1 de Liverpool. Tel est le monde impitoyable de la Premier League... En ne prenant qu'un point sur neuf possibles - dont une défaite in extremis 2-1 à Liverpool pour entamer la série -, les Spurs sont retombés à la septième place, à sept points des Reds (avec un match en retard).



Chelsea (22)



Le recrutement XXL des Blues a d'abord paru vivifiant, mais les joueurs de Frank Lampard marquent le pas depuis un certain temps. Timo Werner a du mal à tirer son épingle du jeu, ce qui a pour effet de relancer Olivier Giroud, mais pas complètement non plus... Voilà qui résume un Chelsea entre deux eaux, encore un peu tendre pour dégager une ossature claire et totalement fiable.



Les surprises



Leicester (35) confirme certes encore de fort belle manière, en occupant la troisième place, mais difficile d'imaginer les Foxes réitérer l'exploit de 2016. Se qualifier pour la Ligue des Champions resterait déjà une performance quasiment exceptionnelle, de même que pour Everton (45) - encore mieux placé, à égalité de points avec Leicester, mais avec un match en moins. Enfin, Aston Villa (55) a beau être virtuellement à un point de Liverpool, se maintenir dans le top 5 relèverait là aussi d'un exploit.



Le classement

1 - Liverpool 33 pts (16 matchs)

2 - Man Utd 30 pts (-1 match)

3 - Leicester 29 pts

4 - Everton 29 pts (-1)

5 - Aston Villa 26 pts (-2)

6 - Chelsea 26 pts

7 - Tottenham 26 pts (-1)

8 - Man City 26 pts (-2)



Les chocs de la fin de la phase aller

📺⚽️ #CDD - Le Club du Dimanche

🇬🇧 Premier League : De pire en pire... 🏥💢 pic.twitter.com/FK69Hffi47

Man Utd - Aston Villa (1er janvier à 21h), Man City - Chelsea (3 janvier à 17h30)Aston Villa - Tottenham (13 janvier à 21h15), Leicester - Chelsea (19 janvier à 21h15)Liverpool - Man Utd (17 janvier à 17h30)