Premier League : Pourquoi Wolverhampton donne autant de mal aux gros

Les Wolves ont les crocs. Revenu en Premier League en 2018-19 après six ans d'absence et un passage en League One, la 3eme division anglaise, le club du centre de l'Angleterre s'est donné les moyens de rêver. Alors que Wolverhampton végétait en Championship, l'arrivée en juillet 2016 de Fosun International, le plus grand conglomérat privé de Chine, a bouleversé la donne et a lancé une nouvelle dynamique pour retrouver la Premier League dès la deuxième année. Depuis, le club très proche de Jorge Mendes, l'agent portugais, peut se reposer sur un gros réseau. C'est ainsi qu'aidé par l'agent de Cristiano Ronaldo, les Wolves ont pu dernièrement recruter plusieurs Portugais, à savoir Rui Patricio, Ruben Neves, Joao Moutinho ou encore Diogo Jota, mais également Nuno Esperito Santo.« Nuno reçoit des compliments pour son travail, mais pas assez selon moi. Pour moi, il mériterait plus encore. Il fait un travail fantastique. Je pense qu’il va être heureux avec ce que je vais dire. En tout cas, j’espère qu’il comprendra. Il est un bien meilleur entraîneur que ce qu’il a été en tant que joueur. Je ne dis pas qu’il a été un mauvais joueur, mais il est meilleur entraîneur », confiait récemment José Mourinho à propos de son compatriote, notamment pisté par Arsenal pour prendre la suite d'Unai Emery. En effet, l'ancien entraîneur de Valence est devenu petit à petit l'un des hommes forts du projet de Wolverhampton.Actuellement 8eme avec 27 points, le club de Romain Saïss et Willy Boly ne font rire personne en Premier League. « Je suis vraiment content qu’il n’y ait pas de match en milieu de semaine parce que si nous avions eu un match dans deux ou trois jours, cela aurait été vraiment difficile de se remettre d’un tel match », expliquait d'ailleurs Mourinho, juste après les avoir battu (1-2). Si Wolverhampton s'est incliné contre Tottenham, le club compte notamment Manchester City (0-2) sur son tableau de chasse cette saison, et avait également dominé Arsenal (3-1) et Chelsea (2-1) l'an dernier. Les champions en titre sont prévenus, ce vendredi au Molineux Stadium (20h45), ils auront fort à faire pour espérer ne pas voir Liverpool s'envoler encore un peu plus.