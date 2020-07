Premier League : Pour Javier Tebas, Manchester City n'a "pas fait les choses proprement"

Jürgen Klopp ont affiché une certaine perplexité face à ce verdict. Qualifié de "jaloux" et d' "expert juridique" par Pep Guardiola, Javier Tebas est lui certain que quelque chose cloche. Dans un entretien accordé à ESPN, le président de la Liga a répondu à l'entraîneur de Manchester City. "Manchester City disputera la Ligue des champions la saison prochaine parce que le TAS n’a pas fait son travail, et non pas parce que City a bien fait les choses.

Tebas remonté contre City

La Liga's Javier Tebas: 'Everyone knows' Manchester City broke FFP rules - via @ESPN App https://t.co/fKL90RYfMK

— Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) July 15, 2020

De ce que j’ai lu dans la presse, ils ont été sanctionnés parce qu’ils n’ont pas collaboré avec l’UEFA. Pour quelle raison ? City a-t-il caché des documents ? J’aimerais bien voir le jugement final. [...] Le jour où je pourrai le lire, je dirai à Guardiola ce dont je suis convaincu : Manchester City n’a pas fait les choses proprement", a-t-il indiqué. Très remonté, il a également fait preuve d'un discours vif en direction des clubs qui ne respectent pas le fair-play financier. "City n'a pas acheté avec ses propres ressources comme United l'a fait, en injectant l'argent des droits TV ou des sponsors. Ils ont acheté avec des pétro-dollars, l'argent obtenu via le pétrole grâce aux Émirats arabes unis", a expliqué Tebas.

Suspendu des compétitions européennes pour deux ans, Manchester City a été blanchi. Grâce à la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), le club citizien pourra en effet disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. José Mourinho et