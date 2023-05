Premier League : Petr Cech, Rio Ferdinand et Tony Adams intronisés au Hall of Fame

Ce n'est qu'une juste récompense au vu de la carrière de ces deux monstres en Premier League. Rio Ferdinand, Petr Cech et Tony Adams vont être intronisés au Hall of Fame du championnat anglais ce mercredi 3 mai. Ferdinand, Cech et Adams vont rejoindre Alan Shearer, Thierry Henry ou encore Sergio Agüero et les entraîneurs Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger. Ce Hall of Fame de la Premier League va donc compter désormais dix-neuf anciens joueurs et deux anciens entraîneurs.

Ferdinand, Cech et Adams au Hall of Fame

Au vu de la carrière de Ferdinand et de Cech, cette récompense est tout à fait logique. L'ancien défenseur anglais a été six fois champion avec Manchester United, lui qui a évolué lors des années glorieuses des Red Devils. Ferdinand a joué plus de 500 matchs avec Manchester United. Petr Cech, de son côté, a été ke gardien phare de Chelsea pendant de nombreuses années (onze ans), remportant quatre titres de champion avant de quitter les Blues pour signer avec Arsenal, où son passage a été moins étincelant. Les deux hommes vont intégrer ce Hall of Fame après les résultas du vote du Hall of Fame 2023 qui ont été rendu public. Organisé dans le monde entier, ce vote mettait aux prises 15 joueurs pour qu'au final, seuls trois soient retenus et intègrent le contingent de 16 joueurs déjà présents au Hall of Fame. Cech et Ferdinand ont donc été les deux premiers élus, alors que l'identité du troisième ancien joueur a finalement été dévoilée et qu'il s'agit de Tony Adams, l'ancien illustre capitaine d'Arsenal ayant joué 669 matchs avec les Gunners de 1983 à 2002, remportant deux fois la Premier League.