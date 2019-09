Le duel de "claret and blue" (bordeaux et bleu) entre Aston Villa et West Ham a accouché d’un match nul et vierge lundi soir à Birmingham (0-0), en clôture de la 5e journée de Premier League.

Les visiteurs londoniens, qui ont terminé à dix après l’expulsion de l’ancien Valenciennois Arthur Masuaku (67e), grimpent d’un rang au classement et s’emparent de la 8e place, alors que les Villans passent du 18e au 17e rang.