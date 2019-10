Premier League: Newcastle et les Wolves dos à dos

Pas de vainqueur ce dimanche à St James Park entre Newcastle et Wolverhampton (1-1, 10e journée de Premier League). Les Magpies avaient pourtant ouvert la marque grâce à Jamaal Lascelles (37e), avant que Jonny n'égalise en seconde période pour les visiteurs (73e).

Réduits à dix après l'expulsion de Sean Longstaff (82e), Newcastle s'est contenté de limiter la casse pour arracher le point du nul.

FULL-TIME Newcastle 1-1 Wolves



The visitors come from behind to force a share of the spoils thanks to Jonny's second-half equaliser#NEWWOL pic.twitter.com/1Sx3TwEjmH