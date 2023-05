Premier League : Manchester United quasiment assuré de jouer la C1, Liverpool bute contre Aston Villa

May 20, 2023 18:10 Grâce à sa victoire à Bournemouth (0-1) et au match nul de Liverpool contre Aston Villa (1-1), Manchester United est quasiment assuré de terminer au minimum 4e et de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.