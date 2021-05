Les supporters de Manchester United avaient décidé que la rencontre qui aurait dû opposer leur club à Liverpool ce dimanche, n'aurait pas lieu. Ils ont gagné cette manche. Au lendemain de l'envahissement par leurs bons soins de la pelouse d'Old Trafford, et du blocage des joueurs dans leur hôtel, ils pourraient cependant être indirectement punis pour leur acte. La Fédération anglaise réfléchirait déjà à des sanctions.



Et ce serait au niveau comptable que la FA serait prête à frapper. Comme l'indique ce lundi le Dailymail, l'instance du football d'outre-Manche, associée à la Premier League, a lancé des investigations suite aux diverses manifestations des supporters. Le média rappelle que selon les règles en vigueur en PL, des points peuvent être retirés au club incapable d'assurer la sécurité de ses joueurs et de son staff, ainsi que celle des accès (entrée et sortie) du stade.

Exclusion totale

Parmi les autres sanctions que se réserve la FA, la fermeture complète d'un stade, ainsi que l'exclusion de toutes compétitions, sont possibles. Le club responsable d'un tel report de match peut également avoir à régler une compensation financière à son adversaire.