Premier League : Manchester City tout proche du sacre

Tout n'est pas encore fait pour Manchester City. Mais à la faveur de leur succès facilement glané ce samedi face à Crystal Palace (0-2), les partenaires de Raheem Sterling se sont un peu plus rapprochés du titre en championnat. Si Manchester United perd dimanche contre Liverpool (17h30), alors les Skyblues s'offriront une troisième Premier League en quatre ans, la septième de leur histoire.



Trois jours après être allé chercher une renversante victoire face au PSG, en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-2), City enchainait ce samedi avec un nouveau déplacement, cette fois du côté de Crystal Palace. Face au treizième de Premier League, les Skyblues ont longtemps ronronné sans trouver la faille. Et sans non plus cadrer, car durant toute la première période, aucun des protégés de Pep Guardiola n'est parvenu à ajuster un seul tir (sur six).

Agüero, toujours là

En face, les Eagles n'ont pas été plus en verve. Malgré deux tirs cadrés, ils n'ont pas réellement inquiété Ederson et sa défense. De quoi rejoindre logiquement les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), avant de repartir sur les mêmes bases. Au moins durant dix minutes, puisque c'est finalement sur un éclair de Sergio Agüero, que le match s'est décanté. Grâce au 258e de l'Argentin sous les couleurs de City, le club mancunien a finalement pris l'avantage (0-1, 57e), pour ne plus jamais le lâcher.

Torres enchaîne

Et l'écart s'est même accentué car deux minutes plus tard, Ferran Torres a doublé la marque (0-2, 59e). De quoi mettre fin aux espoirs de retour de Crystal Palace, beaucoup trop tendre pour le très probable futur champion d'Angleterre. En attendant le résultat de leurs voisins et non moins ennemis de United, les Skyblues ont fait un nouveau pas vers le titre. Une parfaite préparation en vue de la demi-finale retour de Ligue des champions prévu mardi face au Paris Saint-Germain.