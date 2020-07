Premier League : Manchester City se promène à Watford

Most assists provided in a single Premier League season:



❍ Thierry Henry x 20

❍ Mesut Özil x 19

❍ Kevin De Bruyne x 19



One more needed to equal the record. 🎨 pic.twitter.com/dPHOVpZE28

— Squawka Football (@Squawka) July 21, 2020

De Bruyne, à une passe décisive du record d'Henry

. Battue par Arsenal en demi-finale de FA Cup, samedi soir (2-0), l'équipe a su montrer l'étendue de sa puissance offensive contre un adversaire bien trop limité pour la déranger. Grâce à un doublé de Raheem Sterling (31ème, 40ème), City menait au score à la pause, sans avoir été mis en danger par un Watford 17ème au coup d'envoi, et à la lutte pour le maintien en Premier League.Le second acte a été du même acabit, avec une domination de l'équipe visiteuse. Après une belle contre-attaque et un tir de Sterling repoussé par Ben Foster, c'est Phil Foden qui a inscrit le troisième but des Citizens (63ème). La fête ne s'est pas terminée ici pour Manchester City car, à peine trois minutes plus tard, Aymeric Laporte a lui aussi été buteur. Sur un coup-franc tiré par Kevin de Bruyne au second poteau, le Français a placé sa tête dans le but adverse.. Avec le 4-0 comme score final, le génial milieu de terrain belge a trouvé sa motivation pour la rencontre face à Norwich, dimanche (17h), en conclusion de cette saison de Premier League pour les hommes de Pep Guardiola.