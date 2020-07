Premier League : Manchester City prévient sur la menace de pénurie d'eau

L'eau est une ressource précieuse qui pourrait manquer au Royaume-Uni d'ici 20 ans, dans certaines régions d'Angleterre, d'après un rapport parlementaire du 10 juillet dernier. "C'est dur d'imaginer, dans ce pays, d'ouvrir le robinet et de ne pas avoir assez d'eau potable qui en sort mais c'est exactement ce qui nous attend", a indiqué la présidente de la commission parlementaire à l'origine du rapport, Meg Hillier.

La fin du football



Face à ce futur qui s'annonce pour le moins compliqué, Manchester City s'est associé avec la société américaine Xylem, spécialiste des solutions de gestion de l'eau, et a produit un court métrage sur la thématique de l'eau, destiné à sensibiliser le public sur la question.

The year is 2045. Phil Foden is our manager and we’re facing our toughest opponent yet – drought.

Le film se nomme "The end of football", et se déroule en l'an 2045. Phil Foden (20 ans), l'actuel milieu de terrain de Manchester City, est alors manager des Citizens. En dépit des progrès sur le plan technologique, observés dans le court métrage, on y voit aussi que l'eau est devenue de plus en plus rare pour la population.



L'herbe est très sèche, affectée par la présence du soleil. Dans ce court métrage, le match disputé est le dernier de l'histoire du club mancunien, qui existe en tant que "Manchester City" depuis 1894 et les stades ferment à travers le pays entier. Le film a été tourné en février 2020, avant que l'épidémie de coronavirus se propage à travers le monde.