De Bruyne était en grande forme



24 - Kevin De Bruyne has had a hand in 24 Premier League goals this season (8 goals & 16 assists), three more than the closest player (Jamie Vardy, 21). Zenith. pic.twitter.com/zrEp5H6gVz

— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2020

Après une période de repos de vingt jours, Manchester City renouait avec la compétition ce mercredi soir. Les Eastlands étaient très attendus lors de leur opposition contre West Ham à domicile.avec cette expulsion pour deux saisons de la Ligue des Champions. Et celle-ci a été rassuranteNullement perturbés, les champions d’Angleterre ont fait le boulot, prenant logiquement le meilleur sur les Hammers (2-0).L’équipe de Guardiola a trouvé la faille à deux reprises. Et à chaque fois la lumière est venue de Kevin De Bruyne. En verve, l’international belge a fait apprécier sa palette technique et son efficacité dans la zone de vérité. Il a d’abord commencé par servir parfaitement Rodi sur corner (30eme) et l’Espagnol a fini le travail d’une jolie tête décroisée. Puis, au retour des vestiaires, il a réalisé un remarquable une-deux avec Bernardo Silva qu’il a conclu avec brio d’un tir à ras de terre imparable (62eme).Il n’y a pas eu d’autres buts inscris dans cette rencontre. Pourtant, City a largement survolé les débats, avec une possession à hauteur de 78%. Les locaux ont aussi tiré dix fois plus au but que leurs opposants (20 contre 2), mais avec un certain déchet dans la finition. Gabriel Jesus a notamment manqué une énorme occasion à la 77e minute en butant sur Lukasz Fabianski. Un raté qui n’aura cependant pas eu de conséquence sur le sort de la rencontre. Avec cette victoire, les Sky Blues réduisent à 22 points leur écart leur retard sur Liverpool.