L'opposition s’annonçait déséquilibrée et cela s'est confirmé. Entre le promu Fulham et le vice champion de Premier League, Manchester City, il n'y a pas eu photo ce samedi sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Même si le score ne traduit pas nécessairement la physionomie du match (2-0), les Cityzens ont dominé leur sujet de la tête et des épaules. De quoi grimper provisoirement sur la quatrième marche du classement de Premier League.



Tout s'est rapidement décanté dans les premières minutes de la partie avec l'ouverture du score de Raheem Sterling, parfaitement servi par Kevin De Bruyne pour inscrire son deuxième but personnel cette saison en championnat (1-0, 5e). Passeur, De Bruyne va devenir buteur sur un penalty obtenu par Sterling, encore lui. Le Belge n'a quant à lui pas tremblé pour doubler la mise mancunienne (2-0, 26e).

Areola bien trop seul

Partis sur les chapeaux de roues, City a ensuite tranquillement géré en deuxième période. Car côté londonien, seul Alphonse Areola a fait ce qu'il a pu pour tenir la baraque. Le portier tricolore s'est ainsi offert quelques arrêts déterminants tout au long de la rencontre (13e, 57e), permettant à Fulham de concéder une défaite sur un score honorable. Après onze journées, le promu stagne en fond de tableau et occupe la 17e place provisoire.

City prêt pour l'OM

Quant à Manchester City, c'est la première fois depuis le début de la saison de Premier League qu'il enchaîne deux victoires consécutives. De quoi remonter dans le classement pour occuper une quatrième place qui correspond davantage à ses standards. Les Skyblues sont désormais prêts à affronter l'Olympique de Marseille ce mercredi, pour leur dernier match de poule de Ligue des champions.