Premier League: Man City accroché par Tottenham

Manchester City et Tottenham ont fait match nul (2-2), ce samedi lors du choc de la deuxième journée de Premier League. Sterling (20e) et Agüero (35e) ont tour à tour donné l'avantage au champion sortant mais Lamela (20e) et Lucas (56e) ont répondu pour les Spurs.

Jesus a cru donné la victoire aux hommes de Guardiola dans le temps additionnel mais le but a été refusé pour une main de Laporte (90e+1).

Les deux équipes avaient gagné le week-end dernier et se retrouvent avec quatre points. Elles laissent Liverpool et Arsenal aux deux premières places.