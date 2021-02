Leader de la Premier League avec 7 points d'avance avant cette rencontre, Manchester City se rendait chez une équipe d'Arsenal seulement 10e et qui ambitionnait de signer le coup du weekend pour faire tomber un leader quasi-invincible et se rapprocher, accessoirement, des places européennes. Une mission ardue, surtout quand on prend un but après seulement deux minutes de jeu. C'est en effet la mésaventure vécue par les hommes de Mikel Arteta.Arsenal a laissé passer l'orage et est revenu dans la partie progressivement, sans néanmoins parvenir à se montrer dangereux. Si bien que le tableau de marque n'allait plus être altéré avant le repos.En début de seconde période, Zinchenko alimentait De Bruyne depuis le flanc gauche et le lob de l'ancien joueur de Chelsea passait de peu à côté. Quelques instants plus tard, Gündogan, le joueur en forme de City, faisait briller Bernd Leno d'un bel enroulé repoussé par le portier des Gunners. Alors que l'innocuité offensive des Londoniens se confirmait au fil des minutes, Manchester City continuait à se procurer des opportunités franches. Et à dix minutes de la fin, Cancelo récupérait le cuir sur un service signé Gabriel Jesus et tentait sa chance du pied droit pour voir sa frappe frôler le montant gauche.