Dans le cadre de la 10e journée de Premier League, Liverpool se rendait ce samedi sur le terrain de Brighton. Face aux Seagulls, les Merseysiders croyaient tenir leur septième succès de l’exercice, mais ils ont dû abandonner deux points sur le fil. Un pénalty concédé par Andrew Robertson à la 92e et transformé par l'Allemand Pascal Gross leur a couté très cher.



Les hommes de Klopp peuvent se sentir frustrés après ce finish. Certes, ils n’ont pas survolé les débats comme ils ont l’habitude de le faire, mais ils ont eu suffisamment de tentatives pour se mettre à l’abri. Au final, il n’y a eu qu’une seule qui a débouché sur un but et elle fut l’œuvre de Diogo Jota. A l’heure du jeu, le Portugais signait sa 5e réalisation en Premier League en plaçant un tir croisé à l’entrée de la surface suite à un service de Mohamed Salah.

Liverpool peut s’en vouloir

Les visiteurs avaient fait trembler les filets à deux autres reprises dans ce match, mais les réalisations ont été refusées pour cause de hors-jeu. La première, à 0-0 et signée par Mohamed Salah, a été très discutable. La seconde, à la 84e de Sadio Mané, était logiquement annulée.



Liverpool peut donc s’en mordre les doigts de ne pas avoir su tuer le match. Néanmoins, le nul enregistré peut aussi être considéré comme équitable car la bande à Graham Potter a bien bataillé et aurait pu, elle aussi, connaitre une issue plus favorable. En première mi-temps, Brighton a loupé le coche à deux reprises, avec un face à face raté par Connolly (20e) et aussi un pénalty manqué de Neal Maupay (20e). Et en fin de match, c’est l’Iranien Jahanbaksh qui a failli dans le dernier geste (81e et 93e).

Encore un blessé chez les Reds

En plus des deux points abandonnés, la mauvaise nouvelle de l’après-midi pour les Reds c’est la sortie sur blessure de James Milner. Alors qu’ils enregistraient le retour de Jordan Henderson, les champions d’Angleterre ont vu leur expérimenté milieu de terrain prendre un coup à la cuisse au milieu de la seconde partie. Il rejoint une infirmerie déjà bien remplie de LFC, au grand désarroi de Jurgen Klopp.