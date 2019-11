Premier League: Liverpool s’arrache, Arsenal remercie Lacazette

Sans Mohamed Salah (incertain avant la rencontre et resté sur le banc), Liverpool l’a emporté in extremis sur le terrain de Crystal Palace (1-2), samedi en Premier League (13e journée). Sadio Mané (49e) a ouvert le score et, si Wilfried Zaha a égalisé (82e), Roberto Firmino a redonné l’avantage à son équipe dans la foulée (85e).

Le leader du championnat conserve 8 points d’avance sur son dauphin Leicester, vainqueur à Brighton (0-2), et prend provisoirement 11 longueurs d’avance sur Chelsea, le 3e, opposé à Manchester City dans la soirée.

Arsenal, de son côté, enchaîne un 5e résultat sans victoire en PL, après avoir arraché un point contre Southampton (2-2), à l’Emirates Stadium. Alexandre Lacazette a égalisé à deux reprises pour les Gunners, en première période (18e) et au bout du temps additionnel (96e) ! La formation d’Unai Emery est 7e.