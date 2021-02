Premier League : Liverpool ne s'en sort pas

Des Reds inoffensifs

Non, Liverpool n’est pas guéri. On pensait les champions d’Angleterre remis sur les bons rails après avoir enchainé deux victoires d’affilée, mais ce mercredi ils sont retombés dans leurs travers. Contre toute attente, ils ont été battus par Brighton (0-1).Deux accrocs de rang dans son fief, Liverpool n’avait plus connu ça depuis 2012 et l’époque de Brendan Rodgers.A noter aussi que Firmino et ses coéquipiers n’ont toujours pas inscrit le moindre but à domicile en 2021.Les Reds ont manqué de tout dans cette partie, et ils ne méritaient pas de l’emporter.et sont symbolisés par le nombre de tirs cadrés. Il n’y en a eu qu’un seul de leur part en 90 minutes de jeu. Et la seule opportunité dangereuse est survenue à la 70e, avec une reprise passée au-dessus de Mohamed Salah (70e). Indigne de LFC.Brighton, qui figurait à la 17e place du classement, a été beaucoup plus entreprenant aux avant-postes.A la 56e minute, le Colombien Steven Alzate a trouvé le chemin des filets en reprenant un service du Belge Leandro Trossard. Ça faisait 1-0 et c’est un avantage que les visiteurs ont su garder jusqu’au bout.En perdant ce mercredi, Liverpool descend du podium. Il laisse sa 3e place à Leicester., et en ayant joué un match de plus.